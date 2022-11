Le patron de la NBA Adam Silver assure que Kyrie Irving n'est pas antisémite

"Je le connais depuis des années et je ne l'ai jamais entendu dire quelque chose d'antisémite" (Adam Silver)

Le patron de la NBA Adam Silver a assuré au quotidien New York Times que le joueur des Brooklyn Nets Kyrie Irving suspendu pour avoir fait la promotion d'un film antisémite, n'était pas antisémite.

"C'est quelqu'un que je connais depuis des années et je ne l'ai jamais entendu dire quelque chose d'antimsémite ou tenir des propos haineux en direction d'aucune communauté", a expliqué Silver après avoir rencontré Irving.

"Nous avons eu une conversation franche et sincère", a-t-il ajouté, à propos de cet entretien organisé dans le cadre des sanctions visant Irving prononcées par la NBA et son équipe des Brooklyn Nets qui comprennent également des rencontres avec des représentants de la communauté juive.

"Qu'il soit antisémite ou pas n'a aucun rapport avec les dommages qu'il a causés en publiant ce contenu haineux", a toutefois fait remarquer le patron de la NBA.

Jesse D. Garrabrant / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP Kyrie Irving des Brooklyn Nets

Le 27 octobre, Irving, déjà connu pour avoir relayé des théories complotistes, avait publié sur ses comptes Instagram et Twitter l'affiche de "Hebrews to Negroes: Wake Up Black America" et des liens vers le site d'Amazon permettant de louer ou d'acheter ce film contenant entre autre une citation attribuée à Adolf Hitler et niant la réalité de l'Holocauste.

L'ancien joueur de Cleveland a été sanctionné par les Nets qui l'ont suspendu pour au moins cinq matches, sans percevoir de salaire, et a fini par présenter ses excuses.

"Comme je l'ai déjà dit, on ne doit pas diffuser du contenu qui peut blesser et je continuerai à le dire, mais Kyrie a présenté ses excuses et doit pouvoir rejouer (...) C'est aussi simple que ça, il faut l'aider à comprendre. Il n'est pas l'homme qu'on dépeint", a commenté la star des Los Angeles Lakers, Lebron James.

Enfin, le fondateur de l'équipementier Nike Phil Knight, a indiqué à la chaîne CNBC qu'il "doutait que (le partenariat liant Irving avec Nike suspendu) reprenne".