Formule 1 : les femmes rentrent dans la compétition dès 2023

Depuis 1950, seules deux femmes ont pris le départ d'un Grand Prix

La Formule 1 lancera en 2023 une compétition uniquement réservée aux femmes pilotes baptisée "F1 Academy" et intégrée à la pyramide des échelons menant à l'élite du sport automobile. "Elle sera composée de cinq équipes dirigées par des équipes actuelles de F2 et de F3, chacune engageant trois voitures pour former une grille de 15 monoplaces", explique la F1 dans un communiqué.

La compétition aura pour but de conduire ces femmes vers le championnat de Formule 3. Sept week-end de trois courses seront au programme de la première saison, pour un total de 21 courses.

Depuis 1950, seules deux femmes ont pris le départ d'un Grand Prix, Maria Teresa de Filippis en 1958 et Lella Lombardi en 1975 et 1976. La F1 Academy sera organisée en plus du championnat de monoplaces 100% féminin des W Series.

Les Français Esteban Ocon et Pierre Gasly, futurs coéquipiers chez Alpine en 2023, ont terminé dimanche à Abou Dhabi leur saison de Formule 1, au bilan aussi satisfaisant pour Ocon, 8e mondial et régulier cette année, que décevant pour Gasly, 14e au volant d'une monoplace peu rapide.