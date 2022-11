Le Qatar a déjà vendu plus de tickets que la Russie, qui en avait écoulé 2,4 millions lors du Mondial-2018

Près de trois millions de tickets pour le Mondial au Qatar ont été vendus, a annoncé la Fifa dimanche, révélant également que le tournoi devrait lui rapporter une somme record de 7,2 milliards d'euros (7,5 milliards de dollars) d'ici la fin de l'année. Ces 7,2 milliards d'euros représentent les revenus générés depuis quatre ans par l'instance dirigeante du football mondial, et dépassent d'un milliard l'estimation initiale.

Un porte-parole de la Fifa a indiqué que 2,95 millions de billets avaient vendus avant dimanche, jour du match d'ouverture entre le Qatar et l'Équateur à Al-Khor, dans le nord-est de l'émirat gazier. Le président de la Fifa Gianni Infantino s'est réjoui devant les 211 membres de la fédération internationale que ces "chiffres fantastiques" aient été atteints "en dépit du Covid, en dépit de différentes crises dans le monde".

Le début du Mondial a occasionné un regain d'intérêt malgré les critiques extra-sportives entourant l'organisation par le Qatar de la compétition. Des queues se sont formées devant le centre d'achat des tickets de la Fifa à Doha et des supporters ont fait part de long temps d'attente pour acheter des billets en ligne.

Le Qatar a déjà vendu plus de tickets que la Russie, qui en avait écoulé 2,4 millions lors du Mondial-2018. Les supporters du Qatar, de l'Arabie saoudite, des États-Unis, du Mexique, de la Grande-Bretagne, des Émirats arabes unis, de l'Argentine, de la France, de l'Inde et du Brésil sont ceux ayant acheté le plus de précieux sésames. Ces bons chiffres donnent davantage de poids à la candidature de Gianni Infantino à sa réélection en mars prochain.