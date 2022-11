Les joueurs ont gardé le visage totalement impassible

Les onze joueurs iraniens se sont abstenus de chanter leur hymne national avant le coup d'envoi de leur premier match du Mondial-2022 contre l'Angleterre, lundi à Doha. Durant la semaine, leur capitaine Alireza Jahanbakhsh avait expliqué que les joueurs décideraient "collectivement" de chanter ou non l'hymne national en signe de soutien aux victimes des manifestations durement réprimées dans leur pays.

Pendant cet hymne, les caméras ont brièvement montré le visage d'une spectatrice d'une cinquantaine d'années, voile blanc sur la tête, le visage baigné de larmes. Les joueurs ont gardé le visage totalement impassible, tandis que sur le banc, un membre de la délégation chantait. Diminué physiquement, la star de l'équipe Sardar Azmoun, qui a dénoncé la répression sur les réseaux sociaux, n'est pas titulaire.

Notre envoyé spécial au Qatar, Samuel Calvo a interviewé un supporter iranien. A la question de savoir pourquoi il avait accepté de nous parler sachant que nous sommes une chaîne basée en Israël, il a répondu : "nous sommes tous des êtres humains. C'est le régime qui a un problème avec les autres nations, mais de mon côté je considère que toutes les nations sont amies, et je ne m'occupe pas de politique".

Interrogé sur le fait que l'équipe iranienne puisse entreprendre une action pour montrer son soutien a la population qui endure en ce moment des répressions, le supporter estime que : "la situation est très difficile en Iran, et le monde a les yeux rivés sur cette équipe. Je ne sais pas si cela arrivera, certains pensent que oui, et d'autres pensent que non. Seuls les jours à venir nous le diront."

"Femmes Vie Liberté", pouvait-on lire en anglais sur une banderole dans les tribunes occupées par les Iraniens, qui, retirée, a vite disparu. Depuis le début du soulèvement en Iran, causé par la mort le 16 septembre de la jeune Mahsa Amini (22 ans), arrêtée par la police des mœurs à Téhéran pour ne pas avoir respecté le code vestimentaire strict imposé par le régime, le refus de chanter l'hymne de la République islamique est devenu l'un des leviers utilisés par les sportifs iraniens pour manifester leur soutien au mouvement.

Le 27 septembre, l'équipe nationale de football a ainsi refusé d'entonner ce chant avant un match amical de préparation à la Coupe du monde disputé en Autriche contre le Sénégal (1-1). Vêtu d'une parka noire dépourvue de tout blason et masquant le logo de la Fédération, les joueurs sont restés muets, la plupart la tête baissée.