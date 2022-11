Les attaquants Saleh Al-Shehri (48e) et Salem Al-Dawsari (53e) ont offert la victoire aux Saoudiens

L’Arabie saoudite a créé l'une des plus grosses surprises de l'histoire de la Coupe du monde en battant l'Argentine de Lionel Messi 2 à 1, mardi à Doha. Le septuple Ballon d'Or a rapidement ouvert le score sur penalty (10e) mais en deuxième période, les attaquants Saleh Al-Shehri (48e) et Salem Al-Dawsari (53e) ont donné l'avantage aux Saoudiens dans ce premier match du groupe C du Mondial-2022.

En difficulté dans les petits espaces, à l'image de la star du Paris SG qui a manqué son entrée dans le tournoi, et manquant souvent de synchronisation dans les courses, les Sud-Américains ont surtout été contrariés par le solide défi physique imposé par les hommes du sélectionneur français Hervé Renard.

Leur défense a été très inquiétante tandis qu'aux avant-postes, le trident Messi-Di Maria-Martinez a largement déçu.

En signant une performance forcément inattendue face à l'un des favoris de la compétition, l'autre pays du Golfe de cette Coupe du monde a lui fait bien meilleure figure que son voisin qatari, étourdi par l'Equateur en match d'ouverture du tournoi (0-2).

Un pénalty converti par Messi (10) a d'abord mis l'Argentine en marche en première période. En ceinturant Leandro Paredes, Saud Abdulhamid a conduit la VAR à interpeller l'arbitre slovène Slavko Vincic. Lequel a donc jugé l'action fautive au grand dam des Saoudiens visiblement surpris par cette décision.