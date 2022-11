L'Arabie saoudite ouverte au rachat de Manchester United et Liverpool par son secteur privé (ministre)

"Je ne peux pas parler au nom du secteur privé, mais il y a beaucoup d'intérêt et d'appétit"

L'Arabie saoudite soutiendrait "sans aucun doute" des offres de son secteur privé en vue du rachat des clubs historiques anglais Manchester United ou Liverpool, a déclaré vendredi le prince Abdulaziz ben Turki Al-Faisal, ministre des sports.

"Je ne peux pas parler au nom du secteur privé, mais il y a beaucoup d'intérêt et d'appétit, et le football suscite beaucoup de passions", a déclaré le ministre à la BBC. "Nous soutiendrons certainement l'arrivée d'un acteur privé, car nous savons que cela aura une incidence positive sur le sport dans le royaume", a ajouté le prince Abdulaziz.

L'Arabie saoudite, très critiquée par les organisations de défense des droits humains pour son bilan en la matière, a racheté l'an dernier le club anglais de Newcastle United, qui occupe actuellement la troisième place de la Premier League, grâce à un consortium comprenant le fonds d'investissement saoudien PCP Capital Partners et les frères David et Simon Reuben.

Khaled DESOUKI / AFP Un supporter de l'Arabie saoudite applaudit avant le match de football du groupe C de la Coupe du monde Qatar 2022 entre l'Argentine et l'Arabie saoudite au stade de Lusail, au nord de Doha, le 22 novembre 2022.

Les propriétaires américains de Manchester United ont créé la surprise cette semaine en révélant qu'ils envisageaient de vendre le club, quelques heures seulement après avoir annoncé le départ de Ronaldo, 37 ans. Les propriétaires de Liverpool, également américains, ont déclaré qu'ils étaient ouverts à de nouveaux actionnaires mais n'ont pas confirmé les informations selon lesquelles le club était à vendre.

Après que Ronaldo a déclaré à la télévision britannique qu'il avait rejeté une offre de 350 millions d'euros pour rejoindre un club saoudien, le prince Abdulaziz a déclaré: "Tout est possible, j'aimerais voir jouer Ronaldo dans notre championnat."

"Cela profiterait à la ligue, à l'écosystème sportif en Arabie saoudite et cela inspirerait les jeunes pour l'avenir. Il est un modèle pour beaucoup d'enfants et il a une grande base de fans en Arabie saoudite", a-t-il poursuivi. Le prince Abdulaziz a également déclaré que les chances de l'Arabie saoudite de se porter candidate à l'organisation de la Coupe du monde de football augmenteraient si elle se voyait attribuer l'organisation des Coupes d'Asie féminine et masculine de 2026 et 2027.

Le pays est en pourparlers avec l'Égypte et la Grèce au sujet d'une candidature transcontinentale pour la Coupe du monde 2030, a déclaré un responsable égyptien en septembre. "Tous les pays du monde aimeraient accueillir la Coupe du monde", a déclaré le prince.

"Nous devons moderniser certains de nos sites", a-t-il ajouté. "Nous avons beaucoup de stades qui répondent à l'exigence dont nous avons besoin, mais accueillir un tel événement n'est pas seulement une question de stades, c'est une question d'infrastructures, de personnes, de préparation de tous à un tel événement."