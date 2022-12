La légende du football Pelé serait en soins palliatifs

L'ancien joueur avait été admis dans la semaine dans un hôpital de São Paulo en raison d'un œdème généralisé

L'inquiétude grandit autour de l'état de santé de la légende du football brésilien Pelé qui a été placé samedi en soin palliatif. Celui qu'on surnomme "le Roi" avait été admis dans la semaine dans un hôpital de São Paulo en raison d'un œdème généralisé. Il avait cependant rassuré ses fans dans un message sur les réseaux sociaux, affirmant qu'il s'agissait simplement d'une visite de routine. "Chers amis, je suis à l'hôpital pour effectuer ma visite mensuelle. Cela fait toujours chaud au cœur de recevoir des messages positifs comme ceux-là. Merci au Qatar pour cet hommage, et à tous ceux qui m'envoient de bonnes ondes", avait affirmé l'ancien attaquant après à la diffusion de son portrait sur une tour au Qatar.

https://twitter.com/i/web/status/1598737628341440514 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Hospitalisé pour une réévaluation de son traitement pour soigner une tumeur au côlon détectée l'année dernière, Pelé, 82 ans, ne répondrait plus à la chimiothérapie qu'il suivait depuis septembre et a été placé en soins palliatifs, selon le site Folha. "La chimiothérapie a été suspendue" et "il continue de recevoir des soins pour soulager la douleur et l'essoufflement, sans être soumis à des thérapies invasives", a indiqué le média local.

Les filles d'Edson Arantes do Nascimento, le vrai nom de Pelé, s'étaient pourtant voulues rassurantes ces derniers jours, affirmant qu'il n'y avait "aucune urgence" et que la situation n'était pas alarmante. Considéré par beaucoup comme le plus grand footballeur de tous les temps, Pelé a connu de nombreux soucis de santé ces dernières années.

STAFF (AFP/Archives) Le Brésilien Pelé (g) dribble le défenseur italien Tarcisio Burgnich en finale de la Coupe du monde 1970, le 21 juin 1970 à Mexico

Seul joueur de l'histoire à avoir remporté trois Coupes du monde (1958, 1962 et 1970), Pelé a eu l'une des carrières les plus marquantes du sport, marquant plus de 1 000 buts avant de prendre sa retraite en 1977. Ses apparitions publiques se font de plus en plus rares, mais il maintient une présence active sur les réseaux sociaux. Il a récemment déclaré à l'équipe nationale brésilienne qu'il comptait sur elle pour "ramener la Coupe du monde à la maison".