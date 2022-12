Les footballeurs plus exposés à un déclin cérébral après 65 ans selon une étude

Les anciens footballeurs ont plus de risque de mourir des suites d'une maladie neurodégénérative

Les footballeurs ont plus de risque d'être victimes de problèmes de santé cérébrale après 65 ans que le reste de la population, révèle une étude anglaise publiée vendredi. L'étude SCORES, menée par des chercheurs de l'Université d'East Anglia, dans l'est de l'Angleterre, s'appuie sur des tests menés en ligne pour évaluer à distance les fonctions cognitives et surveiller l'évolution cérébrale. Quelque 145 anciens footballeurs professionnels y ont participé. Cinquante-cinq d'entre eux ont plus de 65 ans, contre 27 dans l'échantillon test.

D'après les conclusions de l'étude, les anciens footballeurs âgés de 40 à 50 ans ont de meilleurs résultats que la population générale, mais la tendance s'inverse avec l'âge. "C'est lorsqu'ils atteignent 65 ans que les choses commencent à se dégrader", a commenté le Dr Michael Grey, qui dirige l'étude SCORES. "Les footballeurs de plus de 65 ans ont les plus mauvaises performances dans des domaines comme le temps de réaction, les fonctions exécutives ou la spatialisation. Ce sont à l'évidence des signes précurseurs d'une dégradation de la santé cérébrale", a-t-il ajouté.

Glyn KIRK / AFP

L’université de Glasgow avait précédemment révélé que les anciens footballeurs risquaient trois fois et demie plus de mourir des suites d'une maladie neurodégénérative comme la démence ou la maladie de Parkinson. De plus, un jeu de tête à fréquence élevée expose à des risques de commotions cérébrales.

L'étude SCORES va se poursuivre dans les années à venir, et gagner en ampleur avec un échantillon plus large. "Cela nous donnera une image très claire des dégâts potentiels provoqués par le fait de reprendre une balle de la tête", a expliqué le Dr Grey. Elle va aussi tenter de collecter des données concernant les footballeuses. D'autres sports s'interrogent sur ses conséquences en termes de santé comme la boxe, longtemps en pointe, mais aussi, plus récemment, le rugby.