Athlétisme : les Russes demeurent bannis "pour l'avenir proche"

Les athlètes russes demeurent exclus des compétitions internationales "pour l'avenir proche" en raison de la guerre en Ukraine, bien que le Comité international olympique commence à envisager leur réintégration, selon le président de la Fédération internationale d'athlétisme Sebastian Coe. "Pour moi, rien n'a changé", a déclaré le patron de World Athletics lors d'un échange virtuel avec plusieurs journalistes, interrogé sur la porte entrouverte vendredi dernier aux sportifs russes et bélarusses lors du 11e "Sommet olympique", alors que le CIO recommandait depuis fin février à toutes les fédérations internationales leur mise au ban du monde sportif.

Reprenant les termes de la décision annoncée par World Athletics le 1er mars, Sebastian Coe a assuré que sa position demeurait "très claire" au sujet des Russes : "tous les athlètes, ainsi que le personnel d'encadrement, "l'entourage", pour utiliser une expression du CIO - sont exclus de tous les événements organisés par World Athletics, pour l'avenir proche".

Sans rien décider pour l'instant, le Sommet olympique avait esquissé vendredi la piste d'une réintégration des Russes et Bélarusses en ordre dispersé, selon les zones géographiques et les sports : le Comité olympique d'Asie a offert de "faciliter (leur) participation" aux compétitions organisées en Asie, et certaines fédérations internationales - non nommées dans le communiqué final - ont estimé qu’il ne "devrait plus y avoir une même solution pour tous".

"Nous allons continuer à protéger l'intégrité de notre sport", a-t-il annoncé, rappelant que la situation était "un peu plus complexe" en athlétisme en raison de la suspension qui frappe la Fédération russe depuis novembre 2015 pour avoir mis en place un système de dopage institutionnalisé.

Le groupe de travail réunissant des experts indépendants pour apprécier les progrès réalisés par les Russes dans ce domaine doit rendre son rapport en mars, qui sera soumis au Conseil de World Athletics.