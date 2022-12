F1 : la FIA interdit les déclarations politiques, religieuses ou personnelles sans son accord

Plusieurs pilotes de F1 ont pris position pour une cause lors de Grands Prix, par le biais de messages sur leurs combinaisons ou sur leurs casques

La Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) a annoncé mercredi que les pilotes n'étaient plus autorisés à faire des déclarations politiques, religieuses ou personnelles sans son autorisation préalable, au nom du principe de neutralité. Cette décision concerne toutes les catégories automobiles qui dépendent de la FIA.

Dans une révision de son Code sportif international (CSI), la FIA considère désormais comme une infraction "la formulation générale et l’affichage de déclarations ou de commentaires politiques, religieux et personnels, eu égard au principe général de neutralité porté par la FIA", qui réglemente notamment les Championnats du monde de Formule 1, des rallyes (WRC) et d’endurance (WEC). La nature des sanctions pour les contrevenants n’a pour l’instant pas été précisée.

FLORION GOGA / POOL / AFP Sebastian Vettel, portant un tee-shirt pour la défense des homosexuels avant le Grand Prix de Hongrie, le 1er août 2021

Ces dernières années, plusieurs pilotes de Formule 1 avaient ouvertement pris position pour une cause lors de Grands Prix, notamment par le biais de messages sur leurs combinaisons ou sur leurs casques. Le Britannique Lewis Hamilton et l’Allemand Sebastian Vettel sont particulièrement visés, étant coutumiers des prises de position publiques.

En 2020, Lewis Hamilton avait revêtu un tee-shirt appelant à "arrêter les flics qui ont tué Breonna Taylor", une femme noire tuée par la police dans son appartement aux États-Unis, porté à plusieurs reprises un masque "Black Lives Matter" ou posé un genou à terre avant des Grand Prix. Sebastian Vettel avait quant à lui porté un tee-shirt pour la défense des homosexuels lors du Grand Prix de Hongrie en 2021, et un casque avec un message contre l’exploitation des sables bitumineux au Grand Prix du Canada en juin dernier.