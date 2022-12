Un judoka israélien remporte la médaille d'or au tournoi Judo Masters de Jérusalem

Le tournoi Judo Masters est le troisième plus important tournoi de judo, après les Jeux olympiques et les Championnats du monde

Le judoka israélien Baruch Shmailov a remporté mardi la médaille d'or au tournoi Judo Masters, qui se déroule actuellement à Jérusalem, après avoir battu le Français Daikii Bouba en finale. La victoire de Shmailov a été l'exploit le plus notable de l'équipe israélienne au cours de la première journée du tournoi.

"Je viens toujours bien préparé au Masters. C'est ma quatrième médaille et la première médaille d'or israélienne. Je suis heureux d'avoir pu gagner devant le public israélien qui m’a donné beaucoup de force ", a déclaré Shmailov dans une interview accordée au site d'information Ynet.

Le tournoi Judo Masters est le troisième plus important tournoi de judo, après les Jeux olympiques et les Championnats du monde. Il est considéré comme une étape importante pour obtenir une place aux Jeux olympiques de 2024 qui auront lieu à Paris. Le tournoi international a rassemblé plus de 400 athlètes du monde entier en Israël, pour une compétition de trois jours qui s'est tenue à la Pais Arena dans la capitale.

Baruch Shmailov, 28 ans, qui concourt dans la catégorie des -66 kg, avait atteint la cinquième place dans sa catégorie aux Jeux olympiques de Tokyo l'année dernière. En 2018, il avait remporté une médaille d'argent au tournoi Judo Masters organisé à Guangzhou, en Chine.

La judokate israélienne Gefen Primo a terminé quatrième mardi, battue pour la médaille de bronze par la judokate italienne Odette Giuffrida. Les autres judokas israéliens Timna Nelson Levy, Shira Rishony et Tal Flicker ont été éliminés dès les premiers tours de la compétition.