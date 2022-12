L’entraîneur israélien Grant prend la tête de l'équipe de foot de Zambie

Avraham Grant est l’un des coaches les plus titrés du football israélien

L’Israélien Avraham Grant a été nommé, jeudi, entraîneur de l'équipe nationale de Zambie et présenté lors d'une conférence de presse. Pas moins de 100 candidats se sont proposés pour le poste, mais un panel d'experts comprenant des représentants du gouvernement, des employés de la fédération zambienne et des entraîneurs zambiens, a décidé de choisir Avraham Grant.

Le technicien de 67 ans n'a plus entraîné depuis 2018 et son passage en Inde, à Northeast United. Avant cette aventure indienne, il avait été sélectionneur de l'équipe nationale du Ghana entre 2014 et 2017, équipe avec laquelle il avec laquelle il avait atteint la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2015, perdue aux tirs aux buts contre la Côte d'Ivoire.

Avraham Grant est l’un des coachs les plus titrés du football israélien, avec quatre championnats d’Israël, une coupe d’Israël et quatre victoires de la défunte coupe intertoto. Devenu entraîneur de l'équipe nationale israélienne entre 2002 et 2006 avec des résultats mitigés, sa carrière a ensuite fait un bond lorsqu'il a remplacé Jose Mourinho à Chelsea et mené les "Blues" jusqu'à la finale de la Ligue des champions, perdue aux tirs aux but contre Manchester United. Il a aussi été entraîneur à Portsmouth et West Ham en Angleterre et au Partizan Belgrade en Serbie, équipe avec laquelle il a remporté le championnat en 2012.

Avraham Grant avait été accusé l’année dernière de harcèlement et d’agression sexuelle par plusieurs femmes, qui avaient témoigné dans une émission diffusée sur la chaîne israélienne Channel 12.