Les hommes pourront participer à la natation artistique aux JO 2024

Les JO à Paris se tiendront du 26 juillet au 11 août 2024 à Paris

Pour la première fois, les hommes seront autorisés à participer aux compétitions de natation artistique aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Le Comité international olympique a confirmé que huit filles - et deux hommes - feront partie de la compétition. Jusqu'à présent, la natation artistique n'était pratiquée que par des femmes depuis la première compétition aux Jeux olympiques qui s'est tenue à Los Angeles en 1984.

Mais dans les championnats du monde, les hommes sont autorisés à y prendre part depuis 2015.

"Notre sport fait d'énormes progrès pour être plus inclusif", a déclaré Giorgio Minisini, un nageur artistique italien qui a remporté deux fois le championnat du monde en duo (homme et femme) et pourra désormais participer également aux Jeux olympiques. Le nageur américain Bill May s'est également réjoui de la nouvelle affirmant : "C'est un rêve devenu réalité et un exemple pour les sports olympiques."

Cependant, plusieurs personnes se sont opposées à cette décision, notamment des nageuses artistiques qui estiment que le sport doit rester exclusivement féminin.

"En raison du côté esthétique des jambes, la natation artistique doit rester exclusivement féminine", a déclaré l'ancienne championne du monde, la Russe Varvara Sobotina.

