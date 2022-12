Willie Sims, symbole du basket israélien décède à l'âge de 64 ans

Willie Sims se classait 14e sur la liste des meilleurs joueurs de tous les temps dans les matches éliminatoires en Israël

Willie Sims, le basketteur américano-israélien symbole du Maccabi Tel-Aviv, est décédé vendredi à l'âge de 64 ans d'une crise cardiaque. Il laisse derrière lui sa femme Ariella et leurs trois enfants. Sims est né le 16 juin 1958. Il a grandi à New York dans une famille juive : sa grand-mère s'est convertie après le mariage. En raison de ses liens avec le judaïsme, Sims est venu en Israël à l'âge de 19 ans. Il a joué pour le Maccabi Haifa B.C. de 1981 à 1983 puis de 1983 à 1985, il a joué pour l'Hapoel Tel Aviv B.C., où il a remporté la Coupe d'État israélienne de basket-ball. De 1987 à 1992, il a joué pour le Maccabi Tel Aviv BC, où il a remporté cinq fois la Super League israélienne de basket-ball et est devenu l'un des joueurs les plus célèbres du club.

Moshe shai/Flash90 Ralph Klein, entraîneur du Maccabi Tel Aviv, parle à son joueur Willie Sims en 1990

En 1993, l'année où le Maccabi Tel Aviv a perdu le championnat après 23 ans, Sims n'était plus sur la liste. Il a déménagé à Hapoel Eilat, où il a joué jusqu'à sa retraite en 1996. En 1999, il a fait un bref retour dans l'équipe Maccabi Hadera de la Ligue nationale, où il a également été entraîneur adjoint, et après avoir participé à 19 matchs, il a de nouveau pris sa retraite, cette fois-ci pour de bon.

Selon les données de l'administration de la ligue, Sims a disputé 309 matchs de championnat en Israël sur 15 saisons et a marqué 3 761 points. Il est classé 47e sur la liste des meilleurs joueurs de tous les temps. Sims a participé à 76 matchs éliminatoires en Israël au cours desquels il a marqué 842 points - et il se classe donc 14e sur la liste des meilleurs joueurs de tous les temps dans les éliminatoires en Israël.

Sims avait notamment déclaré qu'il était tombé amoureux d'Israël et qu'il s'était acclimaté à la culture et au caractère des Israéliens, mais qu'il avait toutefois connu deux incidents de violence policière en 2012 et 2013.