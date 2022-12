Les provocations de Martinez et le silence de Messi auront-ils un impact sur la complicité des deux stars du PSG et les résultats du club ?

Et si l’Argentine n’était pas le seul vainqueur de la Coupe du monde ? À l’exception des piètres résultats de son équipe nationale lors de la phase de groupes, le Qatar est le lauréat dans toutes les autres catégories et sort surpuissant de sa compétition. Et l’émir Tamim Ben Hamad Al Thani espère maintenant bomber le torse, le 10 juin 2023, à Istanbul, grâce à une victoire de son club, le Paris Saint-Germain, en Ligue des Champions. Six mois après leur face-à-face historique au stade Lusail, Léo Messi et Kylian Mbappé réussiront-ils à lui offrir ce nouveau cadeau, cette fois main dans la main, au stade olympique Atatürk ?

Le parcours vers la victoire parisienne en Ligue des Champions est semé d’embûches. La première ? Apaiser les éventuelles tensions entre les stars de la finale de la Coupe du monde. Les images ont fait le tour du monde : le gardien de but Emiliano Martinez se moque de Kylian Mbappé dans le vestiaire après la victoire argentine puis lors de la parade en bus des champions du monde dans les rues bondées de Buenos Aires… avec Léo Messi à ses côtés.

Jewel SAMAD / AFP Lionel Messi, le gardien argentin Emiliano Martinez et Kylian Mbappe posent pour une photo de groupe à la fin de la finale de la Coupe du monde entre l'Argentine et la France, le 18 décembre 2022

Le natif de Rosario est resté totalement impassible au comportement provocateur de son coéquipier. « Qui ne dit mot consent » dit le célèbre proverbe français. Le génie argentin a-t-il implicitement approuvé les célébrations excentriques de son compatriote ? De son côté, Kylian Mbappé a repris l’entraînement avec le Paris Saint-Germain afin de vite tourner la page de la défaite. Ces « chambrages » argentins vont-ils piquer l’orgueil du génie français ? Auront-ils un impact sur la complicité entre Léo Messi et Kylian Mbappé lors des prochains matchs du club de la capitale française ? Dès leur premier match ensemble avec Paris, les moindres gestes des deux stars parisiennes seront scrutés, analysés et décortiqués par tous les médias du monde. Cette rivalité / complicité des deux coéquipiers-concurrents du Paris Saint-Germain agitera la planète football toute la seconde partie de saison !

Deuxième casse-tête pour le club de la capitale : Léo Messi souhaiterait présenter le trophée de la Coupe du monde au Parc des Princes d’après le média Goal. Quelle sera la réaction des supporters français du club parisien sous pavillon qatari ? Applaudiront-ils le meilleur joueur de l’histoire du football ? Ou siffleront-ils le bourreau de la France ? Toute la complexité du rapport entre les sélections nationales et les clubs réside dans cette polémique naissante. En 2018, seuls les clubs du championnat de France de Ligue 1 avaient autorisé à leurs champions du monde français de présenter la coupe à leur public. La requête du septuple Ballon d’or argentin devrait logiquement être rejetée par les dirigeants du Paris Saint-Germain.

FRANCK FIFE / AFP Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappe discutent alors qu'ils s'échauffent avant le match au Parc des Princes, à Paris, le 13 novembre 2022

La troisième interrogation concerne l’état de forme physique et mentale de Léo Messi. À 35 ans, le néo champion du monde argentin est repu de trophées collectifs et individuels. Seule la Coupe du monde manquait à son palmarès exceptionnel. Aura-t-il la motivation et la force physique pour offrir au Paris Saint-Germain sa première Ligue des Champions ? Les dirigeants du club francilien y croient et souhaitent même prolonger le contrat de l’Argentin d’une saison supplémentaire. De son côté, le numéro 30 parisien serait enclin à accepter cette offre et ainsi poursuivre son aventure du côté du Parc des Princes.

Après son très bon début de saison avec le maillot du Paris Saint-Germain (12 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues) et son excellente Coupe du monde, Léo Messi se positionne déjà pour succéder à Karim Benzema au palmarès du Ballon d’Or France Football. Son principal concurrent ? Son coéquipier en club Kylian Mbappé ! Cette course aux étoiles bénéficiera-t-elle au Paris Saint-Germain dans sa quête du Graal ? Quid de Neymar ? La star brésilienne sera-t-il revanchard ou déprimé suite au parcours raté du Brésil ? À quelques jours de la reprise du Championnat de France de Ligue 1, le vestiaire parisien pourrait puer le souffre de l’égocentrisme et de la rancœur ou sentir une bonne odeur d’émulation individuelle et collective.