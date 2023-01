Le Paris Saint-Germain pourrait participer à un match fin janvier contre une sélection de joueurs évoluant dans les clubs d'Al-Nassr et d'Al-Hilal

Mbappé et Messi pourraient très prochainement affronter Cristiano Ronaldo sur un terrain de football. La star portugaise de 37 ans, qui s'est engagée vendredi pour le club saoudien d'Al-Nassr pour deux saisons et demie et un salaire mirobolant de 200 millions d'euros, devrait participer un match amical qui opposera le Paris Saint-Germain à un onze idéal du championnat saoudien, qui mixerait les joueurs d'Al-Hilal et du nouveau club du quintuple Ballon d'Or.

Selon le journaliste Abdellah Boulma, les champions de France devraient venir à la fin du mois en Arabie saoudite pour une tournée express et le match devrait se tenir le 19 janvier. Cette rencontre pourrait être la dernière qui verrait s'affronter Messi et Ronaldo, les deux stars du ballon rond qui se sont partagées les récompenses collectives et individuelles depuis plus de dix ans et qui ont dominé le football mondial au XXIe siècle.

L'arrivée de Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite a suscité l'hystérie dans le pays et des hordes de fans se sont arrachés le maillot de leur équipe favorite floqué du nom de la star portugaise et de son emblématique numéro sept. Sans club depuis la résiliation de son contrat avec Manchester United fin novembre, le quintuple vainqueur de la Ligue des champions, passé par Manchester United (2003-09 et 2021-22), le Real Madrid (2009-18) et la Juventus Turin (2018-21), a pris tout le monde à contrepied.

Et Al-Nassr commence déjà à en sentir les effets : le nombre de ses abonnés sur les réseaux sociaux a explosé en quelques heures. Sur Instagram, ils sont ainsi passés de 800 000 à quatre millions. Après avoir signé son contrat la semaine dernière, Cristiano Ronaldo devrait rejoindre ses nouveaux coéquipiers dans les prochains jours et se ranger sous les ordres de l'entraîneur français du club Rudi Garcia.