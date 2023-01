Les Brésiliens rendent un dernier hommage au "Roi" Pelé

Des centaines de fans ont salué le cercueil situé au centre de la pelouse du stade des premiers exploits du "Roi" du football, à Santos

Plusieurs centaines de Brésiliens rendaient lundi un dernier hommage à Pelé, quatre jours après sa mort à 82 ans, saluant le cercueil situé au centre de la pelouse du stade des premiers exploits du "Roi" du football, à Santos. Les portes du stade de la Vila Belmiro, du Santos FC, ont été ouvertes à 10h00 pour une veillée funèbre de 24 heures. Quand ils ont été autorisés à entrer, les supporters ont applaudi et ont commencé à crier : "Pelé, Pelé, Pelé !".

Mardi, une procession parcourra les rues de Santos, une ville située à 75 kilomètres au sud-est de Sao Paulo, avant l'enterrement, auquel seule la famille assistera. Des dizaines de gerbes de fleurs, envoyées par des personnalités du football comme la star du Paris SG Neymar ou des clubs étrangers comme le Real Madrid ont été disposées autour du cercueil, abrité sous une grande tente blanche.

Parmi les premiers à le saluer, le président de la Fifa, Gianni Infantino, qui s'est spécialement déplacé au Brésil pour rendre hommage à celui que beaucoup considèrent comme le plus grand footballeur de tous les temps. Le président de la confédération sud-américaine de football (Conmebol), Alejandro Doinguez, était aussi présent, aux côtés de l'épouse de Pelé, Marcia Aoki.

DOUGLAS MAGNO / AFP Un fan rend hommage à Pelé devant une réplique de la maison où il est né à Tres Coracoes, dans l'État du Minas Gerais, au Brésil, le 30 décembre 2022.

Trois banderoles géantes ont été placées dans les tribunes de l'enceinte de 16.000 places : l'une montrant Pelé de dos avec le maillot "10" que l'ex-attaquant a immortalisé, tandis que sur les deux autres on pouvait lire "Vive le roi" et "Pelé 82 ans". De nombreux supporters étaient présents autour du stade bien avant l'ouverture des portes. Parmi eux, Carlos Mota, 59 ans, venu spécialement de Rio de Janeiro, à environ 500 km de Santos, pour rendre hommage à Pelé. Il porte le maillot de Fluminense, son club de coeur, et son fils Bernardo, 12 ans, celui du FC Barcelone.

À l'extérieur du stade, des bouquets de fleurs ornent un buste et une statue de Pelé, tandis que des bannières à son effigie étaient déployées dans un autre quartier de la ville où se trouve également un monument à sa mémoire. "J'ai enchanté le monde avec le ballon à mes pieds", pouvait-on lire sur l'une d'elles.