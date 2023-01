Le président de la Fifa se prend en selfie devant la dépouille de Pelé et fait polémique

"Je ne ferais jamais rien qui serait irrespectueux de quelque façon que ce soit"

Le président de la Fifa Gianni Infantino s'est pris en photo devant la dépouille de Pelé décédé jeudi soir, lors de la cérémonie publique en hommage au roi du football brésilien, déclenchant de nombreuses critiques. Il s'est ensuite justifié sur les réseaux sociaux en postant un long texte d'explication.

"Je tiens à préciser que j’ai été à la fois honoré et humble que les coéquipiers et les membres de la famille du grand Pelé m’ont demandé si je pouvais prendre quelques photos avec eux. Et évidemment j’ai immédiatement accepté. Dans le cas du selfie, les coéquipiers de Pelé ont demandé de faire un selfie de nous tous ensemble mais ils ne savaient pas comment le faire. Donc, pour être utile, j’ai pris le téléphone de l’un d’entre eux et pris la photo de nous tous pour lui," a-t-il écrit.

https://twitter.com/i/web/status/1609998347628052483 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Si être utile à un coéquipier de Pelé crée des critiques, je suis heureux de l’accepter et je continuerai d’être utile partout où je peux à ceux qui ont contribué à écrire des pages légendaires du football. J’ai tellement de respect et d’admiration pour Pelé et pour cette cérémonie d’hier que je ne ferais jamais rien qui serait irrespectueux de quelque façon que ce soit. J’espère que ceux qui ont publié ou dit des choses sans savoir et sans chercher d’information pourraient avoir la décence et le courage d’admettre qu’ils ont eu tort et de corriger", a-t-il poursuivi.

Plusieurs centaines de Brésiliens rendaient lundi un dernier hommage à Pelé, quatre jours après sa mort, saluant le cercueil situé au centre de la pelouse du stade des premiers exploits du "Roi" du football, à Santos. Les portes du stade de la Vila Belmiro, du Santos FC, ont été ouvertes à 10h00 pour une veillée funèbre de 24 heures. Quand ils ont été autorisés à entrer, les supporters ont applaudi et ont commencé à crier : "Pelé, Pelé, Pelé !".

La dépouille de Pelé a été enterrée dans le cimetière de la ville brésilienne de Santos, où une foule immense de fans lui a rendu un vibrant hommage. "Maintenant, il va pouvoir se reposer", a dit Edinho, l'un de ses six enfants encore en vie, à l'entrée de la nécropole oecumémique où les obsèques ont eu lieu dans l'intimité familiale. Cette nécropole, un bâtiment ultra-moderne de 14 étages à la façade immaculée, est le plus haut cimetière vertical au monde.