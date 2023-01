L’ancien footballeur italien Gianluca Vialli est décédé à l’âge de 58 ans

Il était en congé maladie de l’équipe nationale italienne depuis décembre dernier pour pouvoir se concentrer totalement sur sa santé

Gianluca Vialli, l’ancien attaquent italien de Chelsea de la Juventus de la Sampdoria et de l’équipe nationale d’Italie est décédé ce vendredi à l’âge de 58 ans. Un cancer du pancréas lui avait été diagnostiqué en 2017. En avril 2020 il avait annoncé être en rémission avant de rechuter l’année suivante. Il était en congé maladie de l’équipe nationale italienne depuis décembre dernier pour pouvoir se concentrer totalement sur sa santé.

Gianluca Vialli a joué 59 fois pour l'Italie et a remporté la Ligue des champions avec la Juventus avant de rejoindre Chelsea en 1996 et de devenir entraîneur-joueur en 1998. Il avait rejoint la Juventus Turin en 1992 pour un montant record de 12 millions de livres sterling après avoir remporté le championnat italien et la Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe avec la Sampdoria de Gênes où il avait passé huit saisons. Il a en outre terminé 3e de la coupe du monde 1990 et atteint les demi-finales de l'Euro-88 avec l’équipe d’Italie.

Gianluca Vialli a été le premier Italien à diriger une équipe anglaise, lorsqu’il a pris la succession du néerlandais Ruud Gullit. Il a mené les Blues à la victoire en Coupe de la Ligue anglaise, en Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe et en Super coupe de l’UEFA. Il a également triomphé en FA Cup et au Charity Shield en 2000, toujours avec Chelsea, avant d’être limogé après un mauvais début de saison l’année suivante. Il avait aussi fait un court passage à Watford, en deuxième division anglaise au cours de la saison 2001-2002, avant encore une fois d’être démis de ses fonctions d’entraîneur après une 14e place en championnat.

Le compte Twitter des quadruples champions du monde italiens lui a rendu hommage: "Ciao Gianluca, on se souviendra de toi pour toujours".