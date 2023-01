JO Paris 2024 : jusqu'à 25 000 euros pour la cérémonie d'ouverture

Les billets pour le grand public seront annoncés au printemps et devraient varier entre 90 et 2 700 euros

Les premiers tarifs de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de 2024 à Paris ont été dévoilés et vont de 0 à 25 000 euros! Il s'agit de tarifs réservés aux sponsors et aux entreprises internationales. Pour la zone VIP il faudra débourser 5 500 euros, 9 500 euros sur un pont et 25 000 euros pour suivre le spectacle depuis un bateau de croisière.

Les billets pour le grand public seront annoncés au printemps et devraient varier entre 90 et 2 700 euros.

Le 26 juillet 2024, l’ouverture des JO se déroulera pour la première fois au cœur de la ville, le long de la Seine à Paris, avec un défilé des délégations en bateau. À Tokyo les hospitalités pour la cérémonie se vendaient environ 10 000 euros tandis que pour Londres, il fallait compter 7 000 euros.

Par ailleurs, la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo), chargée de construire les ouvrages pérennes des Jeux olympiques de Paris 2024, a bouclé son budget pour l'année et a inscrit 140,1 millions d'euros au titre du surcoût d'inflation. Touchée par la hausse des prix dans la construction et des matières premières mais aussi par "la désorganisation des chaînes logistiques", la Solideo envisageait un surcoût avoisinant 150 millions d'euros. Il est donc un peu en deça à 140,1 millions d'euros, portant la part publique à 1,711 milliard d'euros.