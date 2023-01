Foot: Anoud Al-Asmari, première arbitre internationale d'Arabie saoudite

Sa nomination intervient moins d'un an après le premier match disputé par l'équipe nationale féminine de football du royaume

La Saoudienne Anoud Al-Asmari, 34 ans, est devenue la première femme arbitre internationale de son pays, nommée par la Fifa jeudi, moins d'un an après le premier match disputé par l'équipe nationale féminine de football du royaume. "Je suis heureuse d'être la première arbitre femme saoudienne à recevoir le statut international dans l'histoire du sport saoudien", a-t-elle indiqué à l'AFP. Sept autres arbitres saoudiens ont également reçu ce statut jeudi.

Interrogée sur la possibilité de la voir arbitrer un match entre équipes masculines, elle a affirmé qu'elle n'y penserait pas tant qu'une telle éventualité n'aurait pas reçu l'aval de la fédération saoudienne. Le royaume saoudien, dont l'équipe nationale a fait sensation lors du Mondial au Qatar en battant l'Argentine, devenue ensuite championne du monde, en phase de groupe, est engagé dans une opération de promotion du football.

La star portugaise Cristiano Ronaldo, 37 ans, s'est engagé le 30 décembre dernier avec Al-Nassr, dans le championnat saoudien, et le pays envisage de se mettre sur les rangs pour co-organiser avec l’Égypte et la Grèce la Coupe du monde en 2030. Un championnat de football féminin est organisé en Arabie saoudite depuis novembre 2021 et l'équipe nationale féminine, entrainée par l'Allemande Monica Stapp, a battu les Seychelles 2-0 lors du premier match de son histoire en février dernier.

L'Arabie saoudite s'est également mise sur les rangs pour organiser la Coupe d'Asie femmes en 2026 et est pour l'instant seule candidate pour organiser la Coupe d'Asie hommes en 2027.