Arabie saoudite : Cristiano Ronaldo loge dans une suite de 17 chambres

La suite s'étend sur deux étages et comprend un salon, un bureau privé, une salle à manger et une salle de presse

La star du football Cristiano Ronaldo, qui a signé pour rejoindre le club Al-Nasr en Arabie saoudite, séjournera dans une suite d'hôtel qui compte 17 chambres et coûtera 300 000 dollars par mois. Le Portugais a décoché un véritable jackpot en débarquant dans le Golfe, à savoir un contrat assorti d’un salaire annuel de 200 millions d'euros, à savoir 16,66 millions d'euros par mois, 4,16 millions d'euros par semaine, 595 238 euros par jour, 24 801 euros par heure. Jamais un joueur n’avait touché autant d’argent en un an: « J’ai eu plusieurs offres en Europe, au Brésil, en Australie, en MLS et même au Portugal. Beaucoup de clubs ont essayé de me signer. Je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas. C’est une chance d’aider au développement de beaucoup de choses, dont le football féminin. Donner une vision différente du pays, du football. C’est pourquoi j’ai accepté cette opportunité », a-t-il déclaré.

AFP Le nouvel attaquant portugais d'Al-Nassr Cristiano Ronaldo, sa compagne Georgina Rodriguez et ses enfants à Riyad le 3 janvier 2023

Le quintuple Ballon d'Or logera dans la Kingdom Tower - l'un des plus hauts bâtiments du pays -, pendant les premiers mois de son séjour dans le pays. Son contrat est prévu jusqu'en 2025. La suite est si exclusive que son prix n'est même pas indiqué sur le site Internet de l'hôtel. Elle offre notamment une vue imprenable sur Riyad et s'étend sur les 48e et 50e étages de l'hôtel. L'hôtel cinq étoiles proposera également à Ronaldo les meilleurs plats de Chine, du Japon, d'Inde et du Moyen-Orient, réalisés avec les ingrédients les plus frais sur commande. La nouvelle recrue star d'Al-Nassr Cristiano Ronaldo va pouvoir habiter avec sa compagne Georgina Rodriguez en Arabie saoudite malgré les règles en vigueur.