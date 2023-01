Foot : le club saoudien Al-Nasr pourrait proposer un contrat à Messi

Le Paris SG de Lionel Messi ira notamment à Ryad le 19 janvier pour y affronter les clubs saoudiens

Le club saoudien Al-Nasr aurait l'intention de proposer un contrat au joueur argentin Leo Messi, selon le site italien Calcio Mercato. Son plus grand rival Cristiano Ronaldo vient de signer un contrat jusqu'en 2025 avec à Al-Naser pour 200 millions d'euros par an.

Le contrat de Messi au PSG se termine cet été et selon les estimations, l'Argentin devrait continuer à jouer pour le club de luxe français. Cependant, l'Arabie saoudite, devrait proposer un contrat à Messi pour la fin de sa carrière.

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP L'attaquant argentin du Paris Saint-Germain Lionel Messi

Messi et Ronaldo se sont affrontés pendant neuf saisons au cours desquelles les Portugais ont joué pour le Real Madrid et Messi a excellé dans l'uniforme du rival Barcelone - cette situation pourrait se répéter vers la fin de leur carrière dans la péninsule arabique. Le Paris SG de Lionel Messi ira notamment à Ryad le 19 janvier pour y affronter une sélection composée des meilleurs joueurs des clubs saoudiens Al-Hilal et Al-Nasr.

Les Parisiens se rendront d'abord à Doha, le 17 janvier.