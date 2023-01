C. Ronaldo fera ses débuts en Arabie saoudite contre le PSG de Lionel Messi

Ce match pourrait être le dernier chapitre sur le terrain de la rivalité historique entre Messi et Ronaldo qui a dominé le football mondial

Le premier match de Ronaldo en Arabie Saoudite depuis son transfert à Al Nasr sera contre le Paris Saint-Germain, à l’occasion d’un match amical entre une équipe composée de joueurs des clubs saoudiens Al Nasr et Al Hilal et le PSG. Le club parisien, propriété du Qatar, a annoncé qu'il se rendrait à Doha le 17 janvier, avant de se diriger vers la capitale saoudienne pour le match amical au King Fahd Stadium.

Les débuts de Ronaldo à Al Nasr auraient dû avoir lieu lors de la victoire 2-0 du club à domicile contre Al-Tai, mais la suspension de deux matches que lui a infligée la Premier League anglaise alors qu'il était à Manchester United fin 2022 signifie que son premier contact avec le football saoudien aura lieu lors de ce match amical.

Lluis GENE (AFP/File) Lionel Messi et Cristiano Ronaldo lorsqu'ils étaient respectivement sous les couleurs du FC Barcelone et du Real Madrid

"Ses débuts ne se feront pas avec le maillot d'Al Nasr mais avec un mélange entre Al Hilal et Al Nasr", a déclaré l'entraîneur français d'Al Nassr, Rudi Garcia, en conférence de presse. "En tant qu'entraîneur d'Al Nasr, je ne peux pas être satisfait de ce match. Pour le développement, voir le PSG, voir les grands joueurs parisiens, effectivement c'est une bonne chose. Mais nous avons un match de championnat trois jours plus tard", a-t-il précisé.

Le match amical à Riyad pourrait être le dernier chapitre sur le terrain de la rivalité historique entre Messi et Ronaldo qui a dominé le football mondial au cours de la dernière décennie. Les deux superstars ont remporté un total de 12 Ballons d'Or, décernés au meilleur joueur de la planète, ainsi que d'innombrables titres dans les plus grands clubs européens. L'affrontement des joueurs a également été au centre de la rivalité historique du Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone.