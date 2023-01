Cristiano Ronaldo vend le Ballon d'Or 2013 à l'homme le plus riche d'Israël

Le trophée original est toujours exposé dans le musée personnel de la star portugaise à Madère

Cristiano Ronaldo qui a remporté cinq Ballons d'Or et un prix annuel de football au cours de sa carrière, avait décidé de vendre l'un de ses trophées lors d'une vente aux enchères en 2017. Le Ballon d'Or 2013 de Ronaldo a été mis aux enchères peu après la cérémonie de remise des prix, après que la star du football a juré d'en faire don à une œuvre de charité.

Le montant des enchères a été reversé à la fondation Make-A-Wish, qui aide les enfants souffrant de maladies graves, et ce n'était autre que le philanthrope et homme le plus riche d'Israël, Idan Ofer qui a placé l'enchère gagnante avec la somme de 600 000 € (644 652 $) lors de la vente caritative à Londres en 2017. Ronaldo lui-même n'était pas présent lors de l'événement.

Ofer a posé avec le trophée en or aux côtés du représentant de longue date de Ronaldo, Jorge Mendes, un agent de football portugais.

Selon Marca, le quotidien sportif national espagnol, le trophée mis aux enchères était une réplique "supplémentaire" du Ballon d'Or, que Ronaldo avait spécifiquement demandée. Le trophée original est toujours exposé dans le musée personnel de la star portugaise à Madère, où il est né.

La star du football vient de signer un contrat pour rejoindre le club Al-Nasr en Arabie saoudite jusqu'en 2025. Il séjournera dans une suite d'hôtel qui compte 17 chambres et coûtera 300 000 dollars par mois. Le Portugais a décoché un véritable jackpot en débarquant dans le Golfe, un contrat assorti d’un salaire annuel de 200 millions d'euros, à savoir 16,66 millions d'euros par mois, 4,16 millions d'euros par semaine, 595 238 euros par jour, 24 801 euros par heure.