Le tennisman Richard Gasquet remporte le tournoi d'Auckland

A 36 ans, Richard Gasquet redeviendra lundi n°1 français au classement ATP, en occupant la 42e place

Mené un set à zéro, puis 4-1 dans la troisième manche, Richard Gasquet s'est imposé 4-6, 6-4, 6-4 face à Cameron Norrie, 12e mondial, en finale du tournoi d'Auckland. A 36 ans, il remporte le seizième titre de sa carrière et redeviendra lundi n°1 français au classement ATP, en occupant la 42e place.

Cette victoire fait de lui le plus vieux Français vainqueur d'un tournoi ATP et le plus ancien à occuper la première place du clan tricolore au classement mondial.

MICHAEL BRADLEY / AFP Le Français Richard Gasquet au tournoi de tennis Auckland Classic à Auckland le 14 janvier 2023

Le Français de 36 ans a parfaitement réagi après avoir laissé filer la première manche sur un jeu de service raté. Il réintégrera lundi le top 50, dont il était sorti en avril 2021. Le Biterrois, encore 67e au classement ATP pour quelques jours, a effacé trois jeux de retard dans le troisième set, avant de breaker son adversaire britannique de 27 ans au neuvième jeu.

Gasquet, qui fait partie des vétérans du circuit, a su régler ses deuxièmes services, défaillants et à l'origine de la perte du premier set. Il est aussi resté concentré après avoir gâché une balle de set à 5-3 dans la deuxième manche, sur le service de Norrie.

En face, Cameron Norrie, qui avait pourtant fait forte impression en battant Rafael Nadal lors de la United Cup fin décembre, s'est montré moins tranchant au fil de la rencontre. Fort de cette victoire, Richard Gasquet entrera en lice à l'Open d'Australie mardi contre son compatriote Ugo Humbert.