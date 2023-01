Arabie saoudite/Match Ronaldo-Messi : Un homme d'affaires propose 2,6 millions de dollars pour un billet VIP

Le billet VIP offre la possibilité de rencontrer Messi et Ronaldo et de prendre part à une séance de photos avec l'équipe gagnante

Un homme d'affaires a proposé 2,66 millions de dollars pour un billet VIP pour le match de football à Riyad qui verra s'affronter jeudi deux des meilleurs joueurs au monde, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi le 19 janvier. Le magnat de l'immobilier Musharraf al-Ghamdi a émis une offre gigantesque lors d'une vente aux enchères caritative qui se termine mardi, a déclaré sur Twitter Turki al-Sheikh, président de l'Autorité générale saoudienne pour le divertissement.

Le billet VIP offre la possibilité de rencontrer Messi et Ronaldo, et de prendre part à une séance de photos avec l'équipe gagnante. Les enchères ont commencé à un million de riyals et ont maintenant franchi la barre des 10 millions.

Les superstars du football sont attendues sur le terrain lors du match qui verra le Paris Saint-Germain de Messi affronter une équipe composée de joueurs des deux clubs de Riyad, Al Hilal et Al Nassr, qui a récemment signé Ronaldo.