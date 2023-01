Kalani Brown, focus sur la plus grande joueuse de basket d’Israël

"Mon agent est juif, donc j'ai entendu de bonnes choses sur Israël et je réalise à présent à quel point ce pays est spécial"

Avec une taille spectaculaire de 2,01 mètres, Kalani Brown, 25 ans, joueuse du Maccabi Ashdod BC et est la plus grande basketteuse d'Israël. "Le basket-ball moderne n'aime plus les gens de ma taille", déclare-t-elle pourtant à Ynet. "Je n'arrête pas de dire aux gens 'je suis de la vieille école. Les gens d'aujourd'hui aiment les jeux avec des passes rapides et des attaques courtes, les pivots ne sont plus aussi recherchés qu'avant."

Le'coe Willingham, qui a eu une brillante carrière de joueuse en Israël, après avoir remporté l'EuroCup en 2012 avec l’Elitzur Ramla et actuellement la coach du Maccabi Ashdod, pense différemment en regardant la réussite de Brown dans l'équipe. Depuis son arrivée, Kalani Brown tourne en moyenne à 22,5 points, 10 rebonds, 2 contres et un pourcentage impressionnant de 72 % de réussite aux tirs. Le Maccabi Ashdod est premier de la ligue avec 12 victoires pour zéro défaite, en grande partie grâce à elle.

Kalani Brown est la fille de l’ancien joueur de NBA P. J. Brown, qui avait été champion avec les Boston Celtics. "Je me souviens encore de cette victoire et d'une grande partie de ses matchs", dit-elle. Elle estime avoir le même style de jeu que son père, mais affirme que c'est sa mère qui l'a poussée. "Mon père n'était pas aussi impliqué que tout le monde le croit", explique-t-elle. "C'est surtout ma mère qui a travaillé avec moi pour améliorer mon jeu. Elle a été mon point d'ancrage tout au long de ma carrière."

Kalani Brown a joué dans la WNBA, la ligue féminine nord-américaine, en Chine et en Turquie avant d’atterrir en Israël. Le manager du Maccabi Ashdod, Ori Ben-Simon, qui avait insisté pour la faire venir, pense qu'elle pourra aider le club à remporter le championnat cette année. "Mon agent est juif, donc j'ai entendu de bonnes choses sur Israël et je réalise à présent à quel quel point ce pays est spécial", assure-t-elle.