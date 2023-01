Open d'Australie : les drapeaux russes et biélorusses interdits

Cette décision a été prise à la suite d'un incident entre un joueur ukrainien et un joueur russe

L'Open d'Australie a interdit l'utilisation et l'affichage des drapeaux russes et biélorusses lors des différents matchs du tournoi, une décision prise en raison d'un incident survenu entre un joueur de tennis russe et un joueur ukrainien le premier jour de la compétition.

Un drapeau russe était accroché sur le côté du terrain devant le joueur de tennis ukrainien. "Notre politique était initialement que les fans pouvaient apporter ces drapeaux, sans les utiliser pour causer des problèmes", ont affirmé les organisateurs.

WILLIAM WEST / AFP. Un supporter de Daniil Medvedev brandit le drapeau russe lors du premier tour, ce lundi 16 janvier.

"Lundi, un drapeau russe a été accroché sur le côté du terrain. L'interdiction a été immédiate. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec les joueurs et les supporters pour assurer une meilleure ambiance et profiter pleinement du match", ont-ils affirmé.

L'ambassadeur d'Ukraine en Australie, Vasyl Myroshnichenko, a appelé les organisateurs du tournoi à agir sur la question avant l'interdiction et a condamné l'affichage public du drapeau. Même avant le tournoi, Myroshnichenko a exigé que les organisateurs annulent la participation des joueurs de tennis russes et biélorusses, mais sans effet.