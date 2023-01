Le match est considéré comme un prétexte pour le Qatar, propriétaire du PSG, et l’Arabie saoudite, de se mettre en avant sur la scène internationale

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi vont s'affronter, probablement pour la dernière fois, jeudi à Riyad, à l’occasion d’un match de gala entre le Paris Saint-Germain (PSG) et une sélection des meilleurs joueurs des équipes saoudiennes de Al-Nassr, la nouvelle équipe de Ronaldo, et Al-Hilal. Cette rencontre, qui a lieu en plein milieu du championnat de France, interroge.

Le match, sans aucun enjeu sportif, permettra seulement au PSG "de rayonner un peu plus dans le monde et dans le Golfe", estime l'ancien joueur du PSG Jimmy Algerino sur Europe 1. La date aussi suscite le débat. Le championnat de France a repris il y a seulement deux semaines après une trêve d’un mois pour cause de Mondial, et le PSG a fait une demande de report de match pour pouvoir se rendre en Arabie saoudite, demande qui a été acceptée.

De nombreux commentateurs estiment en effet que ce match n’est qu’un prétexte pour le Qatar, propriétaire du PSG, et l’Arabie saoudite, qui cherchent à changer leur image sur la scène internationale. L'Arabie saoudite se sert en effet du sport comme vitrine depuis plusieurs années, avec l’organisation des Jeux d’hiver d’Asie (qui fait également débat, jeux d’hiver dans le désert saoudien…) ou le Dakar de cette année.

De plus, les deux jours passés dans le royaume saoudien par le club parisien, vont lui rapporter 10 millions d'euros, somme dérisoire au vu du budget colossal du PSG et des salaires astronomiques versés chaque mois aux stars que sont Messi, Neymar ou Mbappé. A priori, le PSG n'a absolument pas besoin de ces 10 millions. Mais la Fédération française de football n'aurait pas d'autre choix que de se plier aux exigences des dirigeants parisiens.