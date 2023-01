Un premier incident a eu lieu dans l'enceinte du stade tandis qu'un autre a été rapporté dans un pub du nord de Londres

Le club de football d'Arsenal a révélé qu'une enquête a été ouverte sur des incidents "troublants" d'antisémitisme après leur victoire dans le derby du nord de Londres contre Tottenham dimanche dernier. Le club, qui est actuellement leader de la Premier League, a affirmé qu'un incident a eu lieu au Tottenham Hotspur Stadium et un autre dans un pub à Islington, au nord de Londres.

"Nous avons été informés de deux incidents troublants survenus ce week-end, impliquant de l'antisémitisme, qui font actuellement l'objet d'une enquête", a déclaré Arsenal mercredi. "Il y a eu un incident lors du derby du nord de Londres, dimanche, au cours duquel l'un de nos supporters a entendu des propos antisémites offensants proférés par un autre supporter d'Arsenal"

"Le même après-midi, nous avons été consternés d'entendre parler d'un incident au pub The Cally à Islington, impliquant d'autres chants antisémites. Nous reconnaissons l'impact de ce comportement sur nos nombreux supporters juifs et autres et nous condamnons l'utilisation d'un tel langage, qui n'a pas sa place dans notre jeu ou notre société", a affirmé le club dans un communiqué.

La victoire deux buts à zéro d'Arsenal, la première en championnat à Tottenham depuis 2014, a également été entachée par l'attaque d'un supporter contre le gardien de but Aaron Ramsdale après le coup de sifflet final.