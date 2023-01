"Je suis excité de rejoindre une si grande équipe et organisation comme le maccabi"

Le célèbre club de basket Maccabi Tel-Aviv en Israël vient d'engager un ancien joueur de Nanterre, Suleiman Braimoh, pour la saison 2023. La nouvelle a été annoncée dans un post publié sur Twitter.

Braimoh connaît bien l'entraîneur des Yellows, Oded Kattash, qui l'a entraîné à l'Hapoel Jérusalem. Outre Jérusalem, Braimoh a joué pour l'Hapoel Eilat et arrivera en Israël avec une connaissance approfondie des compétitions nationales. "C'est un joueur qui peut jouer à plusieurs postes et qui nous apportera de la robustesse et de l'expérience", a expliqué l'entraîneur Oded Kattash. "Il a un caractère incroyable, c'est un bon coéquipier. Comme nous le savons, il est également familier avec le championnat israélien et à la lumière de toutes ces raisons, nous sommes arrivés à la conclusion que c'est le joueur qui nous convient le mieux à ce stade".

"Je suis excité de rejoindre une si grande équipe et organisation comme le maccabi", a déclaré Suleiman Braimoh à maccabi.co.il après avoir signé le contrat. "Je suis prêt à faire de mon mieux pour aider l'équipe de toutes les manières possibles et contribuer à la victoire. Je suis également impatient de rencontrer les fans et les supporters".

Braimoh a commencé cette saison avec Tofas Bursa, où il a enregistré des moyennes de 8,6 points et 6,3 rebonds par match dans le championnat turc, ainsi que 8,4 points et 5,3 rebonds en moyenne par match dans la Ligue des champions de la FIBA.

Suleiman Okhaifoede Braimoh Jr est un joueur de basket-ball professionnel nigérian-américain. Il a joué au basket-ball à l'université de Rice avant de jouer professionnellement dans la NBA Development League, au Qatar, au Japon, en Nouvelle-Zélande, au Mexique, en Allemagne, en Russie, en France, en Israël et en Turquie.