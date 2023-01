Coupe du monde de tir : un Israélien refuse de concourir en Indonésie sans symboles d'Israël

Sergueï Richter a reçu un message mercredi, l'informant qu'il devait enlever tous les symboles d’Israël sur son équipement

L'Israélien Sergueï Richter, qui devait s’envoler jeudi après-midi pour Jakarta en Indonésie pour participer à la Coupe du monde de tir, a finalement décidé de boycotter l’évènement, après que les organisateurs lui ont refusé de concourir avec des symboles israéliens. Sergueï Richter a en effet reçu un message mercredi, l'informant que, s’il désirait participer à la compétition, il devait enlever tous les symboles d’Israël sur son équipement, notamment sur sa combinaison et son fusil.

"Soit on participe avec un drapeau, soit tous les autres pays participent sans drapeau comme nous", a répondu la fédération israélienne de tir aux Indonésiens"

Les organisateurs ont ainsi informé la fédération israélienne et Richter qu'ils n'autoriseraient l'introduction de son arme et sa participation qu'à la condition que le tireur israélien concoure sous la bannière de la Fédération internationale de tir ou du Comité international olympique. Sergueï Richter a refusé, compromettant ainsi ses chances de se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris en 2024.

"Si une compétition avait lieu en Israël et que nous boycottions un pays, tous les athlètes se lèveraient et organiseraient une manifestation", a déclaré le tireur israélien au radiodiffuseur public israélien Kan. "C'est une compétition qui donne des points pour les Jeux olympiques, et je commence avec un écart négatif par rapport aux autres", a-t-il ajouté. "Soit on participe avec un drapeau, soit tous les autres pays participent sans drapeau comme nous", a répondu la fédération israélienne de tir aux Indonésiens. "Personne n’a le droit de camoufler mon identité. Boycotter un seul pays n’a aucun sens", a conclu Sergueï Richter.