Football : le franco-marocain Nassim Ouammou signe au Maccabi Netanya

Nassim Ouammou s'est engagé avec le maccabi Netanya jusqu'à la fin de la saison, avec deux saisons supplémentaires en option

Le club israélien de football du Maccabi Netanya a annoncé dimanche la signature de l’arrière gauche franco-marocain Nassim Ouammou jusqu'à la fin de la saison actuelle, avec une option pour deux saisons supplémentaires. Nassim Ouammou, âgé de 29 ans, arrive en provenance de Rodez, club de ligue 2 française, dans lequel il vient de passer quatre ans et demi et où il était le joueur le plus utilisé avec 101 matchs disputés depuis 2019.

Le joueur polyvalent (il peut jouer également milieu gauche ou ailier gauche), natif de Saint-Étienne, rejoint donc le 7e du championnat israélien de première division après avoir passé l’essentiel de sa carrière professionnelle dans plusieurs clubs de ligue 2 en France.

Interrogé par Centre Presse Aveyron, le latéral gauche a expliqué les raisons de son départ : "J’arrivais en fin de contrat et mon temps de jeu s’était réduit depuis le retour de la trêve de la Coupe du monde. Cela m’a fait me poser plein de questions, de savoir ce qui était le mieux pour moi. En tout cas, ce n’était pas un départ prévu. Au départ, je voulais finir la saison ici, aider à maintenir le club en Ligue 2. Ce club restera dans mon cœur tout comme la ville".

Nassim Ouammou avait confié il y a quelques années rêver de jouer un jour pour l’équipe nationale marocaine.