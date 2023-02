Gefen Primo a quant à elle remporté le bronze chez les -52 kg en battant la brésilienne Pimenta

Gili Sharir a remporté samedi la médaille d'or des -63 kg au tournoi de judo Paris Grand Slam, après avoir dominé la japonaise Nami Nabekura en finale. Elle avait auparavant battu des adversaires polonaise, canadienne, française et sud-coréenne aux tours précédents. "Je suis vraiment heureuse d'avoir pu remporter ma première médaille d'or en Grand Chelem après une journée très longue et difficile. Un grand merci à ma famille incroyable et bonne chance à tous les concurrents demain", a déclaré la championne après sa victoire.

ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP L'Israélienne Gefen Primo et la Française Amandine Buchard lors des demi-finales des -52kg féminins au tournoi de judo du Grand Slam à Paris, le 4 février 2023

Gefen Primo a quant à elle remporté le bronze chez les -52 kg en battant la brésilienne Pimenta. Elle avait battu aux tours précédents des adversaires portugaise et mongole avant de perdre contre la Française Amandine Buchard en demi-finale. "Je suis heureuse de commencer la saison avec une médaille. J'ai l'impression de m'améliorer et je tiens à remercier mes entraîneurs et l'équipe professionnelle pour cela. Un grand merci également à mes sponsors qui me soutiennent", a-t-elle réagi après sa médaille.

Inbal Shemesh chez les -63 kg et Tamana Nelson-Levy en -57 kg ont été toutes les deux battues dans leur combat pour la médaille de bronze. "Une journée de compétition très réussie pour l'équipe féminine qui se termine par deux médailles prestigieuses. Je suis très fière de l'équipe et des athlètes pour leur engagement et leur travail acharné, je suis tellement heureuse et fière d'elles quand ça se traduit en médailles prestigieuses", s’est réjoui Shani Hershko, la coach de l’équipe féminine israélienne de judo.