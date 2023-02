South Africa Rugby retire son invitation à une équipe israélienne

Les sentiments anti-israéliens restent très répandus en Afrique du Sud, où le gouvernement accuse Israël d'appliquer une politique d'"apartheid"

L'association South Africa Rugby a retiré son invitation au club israélien Tel Aviv Heat à participer à une compétition de deuxième division à partir du 24 mars. L'organisme qui gère les compétitions de rugby au niveau national avait indiqué jeudi que le club israélien ainsi que des équipes d'Espagne, du Kenya, de Namibie et du Zimbabwe et six équipes sud-africaines participeraient à la compétition.

SA Rugby a cependant informé le Heat de Tel Aviv vendredi que l'invitation lui avait été retirée et qu'une équipe mexicaine pourrait le remplacer. Le président de SA Rugby, Mark Alexander, a déclaré que la décision avait été prise après "avoir écouté les opinions d'importants groupes de parties prenantes".

"Nous avons pris cette décision pour éviter que la compétition ne devienne une source de division, en dépit du fait qu'Israël est un membre à part entière de World Rugby et du CIO", a-t-il ajouté.

Edi Israel / Flash90 Un match de rugby entre l'Hapoel Ashkelon et l'Hapolel Tel Aviv dans le kibboutz du sud d'Israël d'Or Haner, près de Sderot

Les sentiments anti-israéliens restent très répandus en Afrique du Sud, où le gouvernement a fréquemment accusé Israël d'appliquer une politique d'"apartheid" envers les Palestiniens.

L'année dernière, l'ancien chef de la justice sud-africaine avait reçu l'ordre de présenter des excuses pour des propos tenus deux ans plus tôt en promettant de soutenir Israël. En 2019, le pays a annoncé son intention de fermer son ambassade à Tel-Aviv, et un an plus tôt, Pretoria a rappelé son ambassadeur en Israël pour protester contre des violences le long de la frontière entre Israël et Gaza.

Il y a plusieurs années, le parti ANC a proposé de nouvelles règles concernant la double nationalité afin d'empêcher les citoyens sud-africains de s'engager dans l'armée israélienne.