Football: la victoire du Real Madrid met fin au rêve d'une finale 100% arabe

Si Al Ahly avait vaincu le Real, il aurait retrouvé le club Saoudien d'Al Hilal en finale

Le Real Madrid s'est qualifié pour la finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA après sa victoire 4-1 sur les Égyptiens d'Al Ahly, mercredi soir au Maroc. Malgré l'absence du Ballon d'Or Karim Benzema et du gardien de but Thibaut Courtois pour cause de blessure, les Merengues ont battu l'équipe égyptienne grâce à des buts de Vinicius Jr, Federico Valverde, Rodrygo et Sergio Arribas.

La victoire du Real prive les fans d'une finale 100% arabe. Si Al Ahly avait vaincu le Real, il aurait retrouvé le club Saoudien d'Al Hilal pour une finale inédite, après la victoire de ces derniers sur les Brésiliens de Flamengo (3-2), mardi. Une victoire de l'équipe de Riyad serait sa première dans le tournoi et concrétiserait les progrès du football saoudien marqués par la victoire de l'équipe nationale contre l'Argentine lors du Mondial au Qatar et la signature de la superstar Cristiano Ronaldo à Al Nassr, club rival d'Al Hilal.

AP Photo/Mosa'ab Elshamy Les supporters d'Al Ahly célèbrent le but de leur équipe contre le Real Madrid lors de la demi-finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA

Même avec une marge de trois buts au score final, les Espagnols ont eu du mal à percer la ligne défensive d'Al Ahly en première mi-temps, les Egyptiens se montrant difficiles à manœuvrer et cherchant des occasions de frapper en contre-attaque. Le brésilien Vinicius Jr avant la mi-temps a ouvert le score, et Federico Valverde a doublé la mise de Madrid à la première minute de la seconde période. Le défenseur d'Al Ahly, Ali Maaloul, a donné une chance à son équipe en marquant un penalty à la 65e minute, mais l'équipe égyptienne n'a pas su tirer parti de ce penalty et a concédé des buts à Rodrygo et au remplaçant Arribas avant le coup de sifflet final.

La finale entre le Real Madrid et Al Hilal aura lieu dimanche au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat.