JO-2024: la Russie juge "inacceptable" l'appel à bannir ses sportifs

La Russie a dénoncé samedi l'appel à bannir les sportifs russes des JO-2024, au lendemain d'une réunion où le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé à une telle mesure, en plein conflit armé avec Moscou. "La tentative de dicter les conditions d'une participation des sportifs dans les compétitions internationales, c'est absolument inacceptable (...) Nous voyons actuellement une volonté non dissimulée de détruire l'unité du sport international", a déclaré le ministre russe des Sports, Oleg Matytsin, cité par les agences de presse russes.

Natalia KOLESNIKOVA / AFP Le ministre russe des Sports, Oleg Matytsin, après un service religieux traditionnel à la cathédrale du Christ-Sauveur à Moscou, le 30 juin 2021,

Vendredi, M. Zelensky a estimé que la présence de sportifs russes aux Jeux de Paris serait "un signe de violence et d'impunité", tentant lors d'une réunion de convaincre des ministres des Sports de plusieurs pays. Ceux appelant à une exclusion "feraient mieux de s'occuper du sport dans leurs propres pays et de tout faire pour que le sport soit un ambassadeur de la paix et permette de construire des ponts entre les peuples", a commenté samedi M. Matytsin.

Il a assuré que "personne" n'avait appelé à l'exclusion des sportifs américains des JO-2004, après l'invasion de l'Irak par Washington. L'Ukraine est vent debout contre l'éventualité d'une présence d'athlètes russes et bélarusses aux JO-2024 à Paris, y compris sous bannière neutre, envisagée par le Comité international olympique (CIO) sans que rien n'ait encore été décidé en ce sens. Elle a menacé de boycotter la compétition.

Le président du CIO, Thomas Bach, a lui dénoncé dans un courrier daté du 31 janvier cette intransigeance ukrainienne, qui va selon lui "à l'encontre des fondamentaux du mouvement olympique". L'hostilité ukrainienne à la présence de sportifs russes est soutenue par les alliés traditionnels de Kiev tels que le Royaume-Uni et la Pologne. Les États-Unis se sont à l'inverse prononcés en faveur du compromis d'une participation sous bannière neutre.