NFL: les Chiefs remportent le Super Bowl aux dépens des Eagles

Héroïque, Patrick Mahomes a surmonté la douleur pour permettre aux Chiefs d'enlever leur troisième Super Bowl, en renversant (38-35) les Eagles, dimanche, au terme d'une des plus belles finales de l'histoire et d'un duel exceptionnel avec l'autre quarterback Jalen Hurts. C'est un coup de pied de 27 yards de Harrison Butker, qui a délivré Kansas City, à 8 secondes de la sirène et au bout d'un suspense haletant.

Harrison Butker of the Kansas City Chiefs kicks the game-winning field goal in Super Bowl LVII at State Farm Stadium, in Glendale, Arizona

L'équipe du Missouri succède au palmarès aux Los Angeles Rams, pour sa troisième tentative sur la dernière marche en quatre ans, après un échec en 2021 et une victoire en 2020. Et Mahomes de confirmer qu'il est un héritier crédible de Tom Brady en NFL, même si avec cette deuxième bague, il est encore loin des sept de son glorieux aîné, néo-retraité.

Menés au score trois quart-temps durant, dix longueurs à la mi-temps, ils sont passés par toutes les émotions, suspendus au sort de Mahomes, quand, en fin de deuxième quart-temps, celui-ci s'est fait à nouveau mal à la cheville droite, déjà malmenée par une entorse durant les play-offs. Sa grimace de douleur laissa en effet craindre une incapacité à poursuivre ce 57e Super Bowl.

Sur une note plus historique encore, c'était la première fois que deux Afro-Américains à ce poste-clé s'opposaient dans la grand-messe du foot US. Et, entre plusieurs annonces télévisées à millions de dollars, ils ont fait la meilleure publicité qui soit de ce sport, qui fait aussi parler de lui pour la violence de ses chocs, comme l'a rappelé l'arrêt cardiaque subi par Damar Hamlin en plein match après un plaquage. Un peu plus d'un mois après, le joueur de Buffalo était présent sur la pelouse avant le coup d'envoi.