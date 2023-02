"Je ne veux plus me cacher" : le footballeur Jakub Jankto fait son coming out

"Je veux comme tout le monde vivre ma vie librement, sans peur, sans préjugés et sans violence, mais avec amour"

Jakub Yankto, la star de l'équipe nationale de football tchèque et de l'équipe du Sparta Prague, a révélé son homosexualité dans une vidéo en déclarant qu'il "ne veut plus se cacher". "Je veux comme tout le monde vivre ma vie librement, sans peur, sans préjugés et sans violence, mais avec amour", a affirmé le footballeur.

Le Sparta Prague a exprimé son soutien au joueur dans un tweet : "Jacob Yankto a parlé ouvertement de son orientation sexuelle avec la direction du club, l'entraîneur et les joueurs il y a quelque temps. C'est sa vie privée, et nous n'avons rien à ajouter à cela. Vous avez notre soutien - vis ta vie, Jakob. Non, rien d'autre n'est important".

Le milieu de terrain tchèque, âgé de 27 ans, a également joué par le passé pour des équipes espagnoles et italiennes. C'est encore un fait inhabituel lorsqu'un footballeur de haut niveau, révèle son homosexualité au cours de sa carrière.