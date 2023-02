Volley/Challenge Cup : une équipe israélienne en finale pour la première fois

"Ce soir, nous avons réalisé un exploit historique très important dans le sport israélien en général et dans le volley-ball en particulier"

L'équipe de volley-ball du Maccabi Tel Aviv est entrée dans l'histoire mercredi soir après s'être qualifiée pour la finale de la Volleyball Challenge Cup, devenant ainsi la première équipe israélienne à atteindre une finale européenne.

Les hommes de l'entraîneur Gal Galili ont remporté le match contre l'équipe portugaise de Fonte do Bastardo par trois sets à un, et se sont qualifiés pour la finale de la troisième ligue européenne.

"Quelle grande fierté !", a déclaré Doron Shitrock, président de l'association Maccabi Tel Aviv. "Ce soir, nous avons réalisé un exploit historique très important dans le sport israélien en général et dans le volley-ball en particulier en atteignant la finale de la Challenge Cup [...] Ce soir, nous commençons les préparatifs de la finale qui sera un défi économique et logistique très complexe. J'appelle toutes les instances et institutions concernées à s'unir et à nous aider à faire cette finale un événement sportif festif de haut niveau dont on se souviendra pendant de nombreuses années", a-t-il affirmé.

Le match aller aura lieu en Israël le 5 mars, et le match retour se jouera en Grèce le 15 mars. Le Maccabi Tel Aviv sera opposé au Panathinaikos d'Athènes ou au club le plus titré de l'histoire du volleyball grec, l'Olympiacos SNP.

Au début du mois, l'équipe israélienne de volley-ball avait affronté l'Omonia V.C. de Nicosie à Tel Aviv. Les supporters avaient perturbé le match à plusieurs reprises, lançant des fusées éclairantes et des objets sur le terrain. Les arbitres avaient dû interrompre le match à plusieurs reprises et quelque 1 000 supporters israéliens avaient été expulsés de la salle.