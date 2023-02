Le président Joan Laporta a souligné son engagement à faire perdurer les liens de son équipe avec Israël

Dans un geste fort de soutien envers Israël, Le FC Barcelone a invité les représentants de l'ambassade israélienne en Espagne à assister au match de football qui l'opposait jeudi soir au Manchester United, dans le cadre de la Ligue Europa.

Lors d'une cérémonie organisée avant le match, le président Joan Laporta a souligné les "excellentes relations du club espagnol avec l'Etat d'Israël et son peuple", et son engagement "à faire perdurer ces liens", avant de remettre aux Israéliens des maillots aux couleurs de son équipe. En signe de remerciement, les diplomates israéliens ont offert à Laporta un drapeau israélien ainsi qu'un bouclier symbole de Jérusalem, saluant les "années de soutien, d'amitié et d'activités communes avec Israël, et la construction d'un pont entre les nations par le sport".

PAU BARRENA / AFP La maire de Barcelone Ada Colau à l'hôtel de ville, le 15 juin 2019

Cette invitation intervient alors que la maire de Barcelone Ada Colau avait provoqué un tollé en déclarant le 8 février qu'elle souhaitait rompre le jumelage de sa ville avec Tel Aviv, en raison de "la politique d'apartheid envers les Palestiniens".

https://twitter.com/i/web/status/1623773652087971842 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Après cette décision, le conseil municipal de Barcelone était monté au créneau en procédant à un vote symbolique contre cette initiative de la maire de gauche, déclarant qu'il était "honteux que la maire utilise Barcelone pour servir son idéologie, et qu'elle mette ainsi à mal l'image de la ville." Le candidat de l'opposition à la mairie de Barcelone Daniel Sirera, avait quant à lui accusé Ada Colau de "semer la haine contre Israël."

Une vague de protestations traverse non seulement Barcelone mais l'Espagne toute entière depuis cette annonce, où on accuse notamment Ada Colau d'antisémitisme, accusations auxquelles celle-ci avait tenté de parer en assurant à Benjamin Netanyahou que "Barcelone est fière de son héritage juif et de sa communauté juive. En tant que maire, je me tiendrai toujours aux côtés ce cette communauté pour m'opposer à toute manifestation d'antisémitisme". Dans ce contexte, la municipalité de Madrid a proposé de remplacer Barcelone en tant que ville jumelle espagnole de Tel Aviv.