Le Qatar fait une offre pour Manchester United après l'intérêt signalé de l'Arabie saoudite

Le prix de rachat du club qui a remporté vingt Premier League pourrait atteindre la somme record de 6 milliards d'euros

Le président de la Qatar Islamic Bank (QIB), le cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani, a annoncé officiellement vendredi être candidat au rachat de Manchester United, tout comme, selon la presse anglaise, le milliardaire britannique Jim Ratcliffe, patron du groupe Ineos. Une possible offre en provenance d'Arabie saoudite a aussi été évoquée. "Le cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani confirme avoir déposé une offre pour (le rachat à) 100% du Manchester United Football Club", ont indiqué ses services dans un communiqué, sans mentionner le montant proposé pour les Red Devils.

Le prix de rachat du club triple vainqueur de la ligue des Champions et qui a remporté vingt Premier League pourrait atteindre la somme record de 6 milliards d'euros, selon des estimations. Le cheikh Jassim a promis de débarrasser le club des 515 millions de livres de dettes (580 millions d'euros) qu'il affichait fin juin et vouloir investir dans "les équipes de football, le centre d'entraînement, le stade et les infrastructures au sens large". "L'offre vise à faire retrouver au club sa gloire passée, aussi bien sur qu'en dehors du terrain", précise son communiqué.

La QIB est l'une des plus grandes banques du Qatar. Son actionnaire majoritaire est le fonds souverain Qatar Investment Authority, propriétaire de Qatar Sports Investments (QSI), qui contrôle le Paris SG. L'un des enjeux pour eux sera justement de prouver que les deux clubs ne sont pas contrôlés par la même entité, ce qui les empêcherait de disputer simultanément les compétitions européennes, selon les règles de l'UEFA.

KARIM JAAFAR / AFP La Qatar Islamic Bank (QIB) à Doha le 18 février 2023

Fils d'un ancien Premier ministre du Qatar et âgé de 42 ans , le cheikh Jassim a assuré présenter son offre pour Manchester United à titre privé et n'avoir pas de liens avec QSI.

D'autres offres venues des États-Unis ne sont pas non plus à exclure, mais vendredi, c'était surtout la piste saoudienne, évoquée déjà par le journal anglais The Telegraph, qui a fait parler.