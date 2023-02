Grand Slam de Tel-Aviv : deuxième médaille d'or pour Israël remportée par Raz Hershko

Au total, les judokas israéliens ont remporté quatre médailles lors du tournoi

Raz Hershko a remporté samedi la deuxième médaille d'or d'Israël aux championnats internationaux de judo à Tel Aviv, en battant son adversaire turque dans la catégorie des 78 kilos.

La veille, son compatriote Sagi Muki avait également décroché l'or en battant lui aussi un adversaire turc en seulement 12 secondes. Il s'agit de la première médaille individuelle de Sagi Muki depuis les Championnats d'Europe de judo 2021.

"C'est une médaille incroyable pour moi", a déclaré le champion du monde 2019 Muki après sa victoire. "Il est important pour moi de transmettre le message suivant: continuez à vous battre pour ce que vous voulez, croyez en vous."

Roy Alima/Flash90 Sagi Muki

Au total, les judokas israéliens ont remporté quatre médailles au cours de la compétition, après celle d'argent de Tamar Malca - battue en finale par la Française Blandine Pont - et celle de bronze de Timna Nelson Levy.

Le Grand Slam de Tel Aviv 2023, qui s'est déroulé du 16 au18 février, a accueilli 398 compétiteurs issus de 52 pays. Avec trois médailles d'or, une d'argent et une de bronze, la France a remporté la première place de la compétition devant le Canada et Israël avec trois médailles d'or, une d'argent et une de bronze.