Marcher 5 000 à 7 000 pas par jour est suffisant pour accroître la longévité, selon une étude japonaise

Plus le nombre de pas dépasse 7 000, plus le risque de décès diminue.

À Kameoka, dans la préfecture de Kyoto, une équipe de chercheurs japonais a étudié le lien entre le risque de décès et le nombre de pas effectués dans journée.

Une étude amorcée en 2013 et menée pendant quatre ans dont les résultats ont été publiés dans l'édition numérique de la revue américaine Medicine & Science in Sports & Exercise début février a suivi 4 165 hommes et femmes âgés de 65 ans ou plus. Ses conclusions affirment que les personnes âgées qui marchaient moins de 5 000 pas par jour réduisaient leur risque de décès de 23 %, avec 1 000 pas supplémentaires.

Les bénéfices de la marche sur la longévité atteignent un plateau autour de 5 000 à 7 000 pas par jour pour les japonais âgés, selon l'étude, et plus le nombre de pas dépasse 7 000, plus le risque de décès diminue.

Cela équivaut à environ une heure de marche, ce qui, d'après l'équipe, est la durée optimale pour la longévité des Japonais. Si on savait qu'une activité physique comme la marche améliorait la santé des gens et prolongeait leur durée de vie, le nombre optimal de pas était encore inconnu.

"J'espère que les personnes âgées qui ont eu moins d'occasions de sortir en raison de la propagation du nouveau coronavirus essaieront de marcher environ une heure par jour", a déclaré M. Watanabe.