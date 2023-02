Israël : 40 000 coureurs attendus au marathon de Tel Aviv vendredi

L’Israélienne d’origine kenyane Lonah Chemtai Salpeter, tentera de battre le record du monde du 10 kilomètres

40 000 coureurs participent vendredi matin au 15e Marathon de Tel Aviv. La circulation a été interdite entre 4h00 du matin et 13h30 sur tout le parcours de la course, la police indiquant que les véhicules qui se trouveraient dans la zone fermée seraient enlevés. Les vélos et trottinettes ne seront également pas autorisés à circuler sur le parcours, ni à se garer sur les trottoirs attenants.

Cinq courses différentes passeront dans toute la ville : le marathon de 42,195 kilomètres, le semi-marathon de 21 kilomètres, les courses de 10 et 5 kilomètres, et la course en vélocimane (tricycle entrainé par la force des bras), destinée aux handicapés. L’Israélienne d’origine kenyane Lonah Chemtai Salpeter, tentera de battre le record du monde du 10 kilomètres.

Le public désireux d’assister aux différentes courses et les participants eux-mêmes venant en voiture, sont invités à se garer dans les parkings publics aux abords des parcours. Pour certaines courses il est recommandé de prendre le train et de descendre à l’une des quatre gares de la ville. La police a également fait savoir que l’introduction d’armes dans toute la zone des courses ne sera pas autorisée. Par ailleurs les cours auront lieu normalement dans les écoles et les jardins d’enfants, des mesures ayant été prises pour garantir leur accès.