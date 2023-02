Israël/Basket féminin : une Palestinienne va jouer pour l'équipe de Jérusalem

"Elle doit franchir la barrière avant chaque entraînement et faire face à son environnement qui n'aime pas le fait qu'elle joue en Israël, mais elle le fait"

Mirna Sayeh, 22 ans, va jouer ce dimanche soir sous les couleurs de l'équipe de basket de Jérusalem contre lors du match contre le club d'Elitzur Ramla, devenant ainsi la première joueuse palestinienne de l'histoire de la première division féminine.

"Tout au long de la saison, nous avons vérifié avec elle quand elle serait prête à jouer en Premier League et à deux reprises, nous avons failli l'inscrire et elle-même a dit qu'elle n'était pas encore prête", a expliqué son entraîneur Ohad Gal. "Maintenant, elle est prête et devrait avoir l'opportunité d'acquérir de l'expérience en Premier League."

Gal a également évoqué les difficultés que Sayeh doit surmonter : "Elle est déjà venue au club la saison dernière quand nous étions en championnat et c'était beaucoup plus difficile pour elle. Elle ne parle pas l'hébreu et il lui était difficile de se connecter. Maintenant qu'on est en Premier League, l'entraînement est en anglais et c'est plus simple pour elle", a-t-il affirmé.

"Elle est très liée aux joueuses étrangères et les a même emmenées en tournée à Bethléem. Elle doit franchir la barrière avant chaque entraînement et faire face à son environnement qui n'aime pas le fait qu'elle joue en Israël, mais elle le fait. Nous avons compris qu'elle était là pour faire un long chemin", a-t-il ajouté.