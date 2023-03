France/Foot : Just Fontaine, le recordman de buts en Coupe du monde, est mort

Il avait été le principal artisan de l’épopée héroïque des Bleus lors du Mondial 58 en Suède qui avaient atteint les demi-finales

L’ancien footballeur français Just Fontaine, dont le record de treize buts en un seul Mondial tient toujours depuis 1958, est décédé ce mercredi matin à l’âge de 89 ans, a annoncé sa famille. Le natif de Marrakech, ancien buteur du grand Stade de Reims et de l’équipe de France avait été le principal artisan de l’épopée héroïque des Bleus lors du Mondial 58 en Suède où l’équipe de France avait atteint les demi-finales du tournoi pour la première fois de leur histoire. Ils avaient été battus par le Brésil de Pelé.

STAFF / AFP Just Fontaine lors du Mondial 1958 en Suède

Après sa brillante carrière de joueur, à Nice et Reims, qui avait brutalement pris fin en 1962 alors qu’il n’était âgé que de 28 ans, après une double fracture d’une jambe, Just Fontaine était devenu entraîneur, notamment au Paris-Saint-Germain qu’il avait fait monter en 1ère division en 1974 ou encore à Toulouse. Il avait aussi pris la tête de l’équipe de France en 1967, où il n’avait tenu que de deux matches (deux défaites) avant de se faire licencier. Il termine sa carrière de technicien dans son pays natal, le Maroc, en prenant les rênes des Lions de l'Atlas, qu’il conduira jusqu’à la troisième place de la Coupe d’Afrique des Nations en 1980.

STRINGER / AFP Just Fontaine en 1977, alors entraîneur de Toulouse

Just Fontaine avait été nommé en 2004 dans la liste des 125 plus grands footballeurs de l’histoire encore en vie. Il avait été ordonné Officier de la Légion d’honneur en 2013. Avec le décès de Fontaine, il ne reste plus que trois rescapés de l'épopée de 1958 : Dominique Colonna, Robert Mouynet, Bernard Chiarelli. Malgré seulement 21 matches avec la sélection nationale, il demeurera à jamais une légende du football.