Football: Mbappé, unique meilleur buteur du PSG

Kylian Mbappé est entré un peu plus encore dans la légende du Paris Saint-Germain à seulement 24 ans, en devenant le seul meilleur buteur du club, après son 201e but contre Nantes, samedi, dépassant les 200 unités d'Edinson Cavani. Le Parc des Princes lui a réservé une ovation monstre, criant sept fois son nom à l'appel du speaker, comme son numéro de maillot. Après le match, Mbappé a été honoré sur la pelouse. Il a remercié notamment "les supporters", et annoncé qu'il voulait aller "toujours plus haut", et que "ça commence dès mercredi" à Munich.

FRANCK FIFE / AFP Kylian Mbappe célèbre après avoir marqué un but lors du match de football français de L1 entre le Paris Saint-Germain (PSG) et l'OGC Nice au stade du Parc des Princes à Paris le 1er octobre 2022

Tous les supporters parisiens espèrent qu'avec cette forme tonitruante, le champion du monde poursuivra au Bayern Munich sa quête des records. Le PSG doit renverser mercredi la défaite de l'aller au Parc des Princes (1-0) pour voir les quarts de finale de la C1. Il y a deux ans il avait signé un doublé à l'Allianz Arena (3-2)...

En attendant, Mbappé poursuit à grandes foulées les records du club. Il a dépassé Cavani en cinq saisons et demie (depuis 2017), quand le "Matador" avait mis sept ans pour marquer ses 200 buts. La star du PSG a marqué 137 de ses buts parisiens en L1, 34 en Ligue des champions, 27 en Coupe de France, 2 en Coupe de la Ligue et 1 au Trophée des champions. Mbappé grimpe aussi dans la hiérarchie des meilleurs buteurs de l'histoire du Championnat de France. Il rejoint Jacky Vergnes (153 buts) à la 18e place et il a Jean-Pierre Papin dans le viseur. JPP est 17e avec 156 buts.