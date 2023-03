Bahreïn : Fernando Alonso est arrivé troisième au Grand prix de Formule 1

C'est la première fois que Max Verstappen remporte la première manche de la saison en F1

Fernando Alonso est arrivé troisième du Grand Prix Formule 1 de Bahreïn. "Bravo à Lance (Stroll, 6e) qui est là 12 jours après avoir été opéré (des poignets) et se bat devant avec tout le monde. C'est un résultat incroyable pour l'équipe. C'était un super week-end et faire un podium pour la première course de la saison, c'est magnifique. Aston Martin a fait un sacré travail pendant l'hiver pour avoir la deuxième meilleure voiture dès cette course. C'est irréel", a-t-il déclaré.

Le double champion du monde en titre Max Verstappen, donné favori à sa propre succession cette saison, s’est imposé devant son coéquipier Sergio Pérez et le vétéran Fernando Alonso.

https://twitter.com/i/web/status/1632432768067018755 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

A cause d'un souci mécanique, comme ceux qui l'avaient empêché de rivaliser avec Red Bull la saison dernière, le vice-champion du monde Charles Leclerc a dû abandonner au dernier tiers de la course. "Il n'y avait plus de puissance donc c'est dommage car c'est vraiment dans ces week-ends qu'il faut qu'on maximise les points", a regretté le pilote dans des déclarations à Canal+, alors qu'une troisième place sur le podium semblait lui être promise.

L'an dernier, sur ce même circuit, Max Verstappen, alors deuxième derrière Leclerc et Ferrari, avait connu le même sort en raison un problème technique en fin de GP. "Mad Max" s'impose pour la première fois de sa carrière à Bahreïn. C'est aussi la première fois qu’il remporte la première manche de la saison en F1.